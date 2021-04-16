На заседании комитета ЗакСа предложили брать налоги с уличных музыкантов и запретить им звукоусиление

Комитет по законодательству парламента Петербурга в пятницу 16 апреля обсудил подготовку поправок ко второму чтению закона об уличных музыкантах. Свои предложения озвучили представители общественных организаций и жители центра города. Также выступил вице-губернатор Борис Пиотровский. Он, в частности, заявил, что в Смольном обсуждают возможность создания специального портала для приема заявок на выступления уличных артистов. Пиотровский уже обсуждал этот вопрос с комитетом по информатизации и связи. Среди озвученных предложений была идея обязать уличных музыкантов платить налоги как самозанятым. Об этом высказался лидер движения "Город перемен" Андрей Калашников.

- Сейчас платить налоги становится модным и популярным, - отметил Калашников.

Он также предположил, что с уличных артистов, использующих звукоусилительную аппаратуру, можно брать арендную плату за использование электричества.

Некоторые участники встречи предлагали ограничить громкость звука уличных выступлений, а жительница центра Петербурга Илона Ханина настаивала на том, что звукоусиление нужно вообще запретить. Председатель комитета по законодательству Денис Четырбок ("Единая Россия"), в свою очередь, заявил, что стоит обсудить возможность запрета отдельных инструментов, например, ударных установок.

Среди других предложений, в поддержку которых выступили и представители комитета, и Пиотровский - возможность Смольного определять места, где артистам играть будет нельзя, а также порядок выступлений артистов.

Против излишнего регулирования уличного творчества чиновниками выступил депутат Александр Рассудов из КПРФ. Он заявил, что исполнительная власть может "задвинуть" нового "молодого Шнурова" в пользу выступления казачьего хора. Справоросс Алексей Ковалев также отметил, что новый закон должен гарантировать свободу самовыражения. Он предложил ограничить громкость выступлений и определить территории, где играть будет невозможно.

Пиотровский на это заявил, что "не чиновничье дело обсуждать качество" исполнителей, но громкость выступлений нужно ограничивать, чтобы соблюдать интересы жителей близлежащих домов.

Поправки к законопроекту продолжит обсуждать рабочая группа. По словам Четырбока, документ планируется принять до конца текущего созыва ЗакСа.

Напомним, законопроект об уличных музыкантах был принят за основу в сентябре 2020 года. Инициативой предлагалось легализовать выступления артистов на отдельных площадках в центре Петербурга, перечень которых предстоит определить Смольному. Законопроект вызвал неоднозначную реакцию в среде самих музыкантов, некоторые из них выразили опасение, что депутаты и чиновники решили покуситься на свободное искусство.

Сергей Еремеев

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