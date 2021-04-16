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11:13

В России выявили еще почти 9 тысяч случаев COVID-19

фото ЗакС политика В России выявили еще почти 9 тысяч случаев COVID-19

В России за последние сутки выявлено 8 995 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за все время эпидемии в России зафиксировано 4 684 148 случаев заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 104 795 россиян, 397 летальных исходов добавлены в статистику за последние сутки.

В Петербурге заболели еще 704 человека. Сейчас, по данным штаба, коронавирусом болеют 31 299 человек, всего в городе с марта 2020 года выявлено 405 924 случая заражения. Еще 30 смертей признаны связанными с коронавирусом, всего сообщается о 12 750 умерших от инфекции петербуржцев. 

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 2 476 человек (72 489 болеют сейчас), в Подмосковье - 595 (37 141 продолжает лечение). В Ленобласти заболели еще 94 человека (1 571 сейчас болеют).

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