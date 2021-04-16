Группа "Ногу свело" объявила о переносе концертов из-за давления властей

Лидер российской рок-группы "Ногу свело" Максим Покровский сообщил в своем Instagram о том, что запланированный тур по сибирским городам нынешней весной не состоится по не зависящим от его коллектива причинам. Группа, в последние несколько лет активно поддерживающая оппозиционное движение, столкнулась с внезапным демаршем организаторов концертов, а на тех, в свою очередь, надавили чиновники, пишет Покровский.

"В большинстве городов, так ждущих нас после длительного перерыва, организаторов концертов вызвали в какие-то важные кабинеты и сказали, что концерт #ногусвело состояться не должен. А если состоится, то площадки под тем или иным предлогом закроют. COVID поможет. Мы и наши промоутеры сделали все возможное и невозможное, чтобы сохранить эти даты, но всем понятно, откуда ноги растут", - говорится в посте.

В результате фронтмен группы решил перенести тур, и раньше осени он не состоится. За последний год Покровский сочинил несколько злободневных песен с социально-политическими текстами. В качестве аватарки в социальной сети он в настоящее время использует черный фон с белыми буквами: "Свободу Навальному".