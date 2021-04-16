В ЗакСе одобрили законопроект о наказах избирателей

Комитет по законодательству Заксобрания Петербурга 16 апреля рекомендовал к принятию в первом чтении инициативу о предвыборных наказах избирателей, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Документ внесла фракция "Единая Россия". Он предусматривает необходимость депутатами обобщать и затем рассматривать наказы, полученные на встречах с избирателями перед выборами в ЗакС. Аналогичная инициатива уже обсуждалась в комитете в 2017 году, однако в первом чтении тогда ее обсуждать не стали.

Спустя 4 года предложение о депутатских наказах вновь рекомендовали к принятию.

Воздержалась по этому вопросу только представительница КПРФ Ольга Ходунова. Член "Справедливой России" Алексей Ковалев, в состав комитета не входящий, заявил, что наказы стоит принимать не конкретному депутату, а всему Заксобранию, чтобы они обсуждались в парламенте вне зависимости от того, кто победит на выборах от той или иной территории.

Сергей Еремеев

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