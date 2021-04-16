Голикова допустила снятие "коронавирусных" ограничений в России в ближайшее время

Вице-премьер Татьяна Голикова на коллегии Минздрава заявила, что наращивание объемов вакцинации позволит задуматься о снятии ограничений в стране, передает "Интерфакс".

Голикова отметила, что материалы для колегии готовились задолго до заседания, и количество привитых от коронавируса россиян уже существенно превышает цифру в 8 млн человек, оглашенную на коллегии. По словам Голиковой, объемы вакцинации нарастают, "и это хорошо".

"Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты", - сказала Голикова.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в середине января. Пока в основном используется вакцина "Спутник V", ранее в апреле в регионы поступил препарат "ЭпиВакКорона". Вскоре должна стать доступна вакцинация еще одним препаратом - "КовиВак".