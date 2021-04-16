В здании Невской мануфактуры семь лет не исполнялись предписания МЧС

Владльцы Невской мануфактуры на протяжении семи последних лет манкировали указаниями чрезвычайных служб, которые добивались соблюдения требований безопасности, рассказал 16 апреля на пресс-конференции в ТАСС начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Петербургу Петр Смирнов.

"Проверки проводились ежегодно, подтверждалось неустранение нарушений требований пожарной безопасности. <…> На объекте была неисправна система автоматического пожаротушения, отсутствовала система оповещения и управления эвакуацией, отсутствовала пожарная сигнализация, не проводились регламентные работы по обслуживанию существующих систем", - рассказал специалист.

По его словам, список нарушений был "исчерпывающий", и последние семь лет по их устранению не предпринимались должные меры. Материалы проверок направлялись в суды, которые выносили решения о привлечении к административной ответственности.

Ранее, в день инцидента, источник ТАСС предположил, что причиной пожара мог стать поджог. Однако уголовное дело возбуждено по другой статье - о причинении смерти по неосторожности: при тушении пожара 12 апреля погиб 31-летний спасатель Илья Белецкий. В рамках заведенного уголовного дела под стражей находятся гендиректор компании "Невская мануфактура" и его заместитель. Тем временем, руины здания продолжают тушить.