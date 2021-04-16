Суд в Петербурге не разрешил Викингу стать Эриком Нортоном без отчества

Московский суд Петербурга отказал петербуржцу Владимиру Викингу в удовлетворении иска к комитету по делам ЗАГС о смене имени, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Истец в сентябре 2020 года обратился в отдел ЗАГС Московского района с заявлением о смене имени с "Викинг Владимир Алексеевич" на "Нортон Эрик". При этом в графе "отчество" он проставил прочерк, и из-за этого отдел отказал ему в смене имени.

Викинг считал, что он может отказаться от отчества. Однако в суде сочли, что законодательство Петербурга не предусматривает отсутствие отчества у физического лица, и применимого к спорным правоотношениям национального обычия нет. Истец настаивал, что современное общественное устройство не требует присвоения отчества, но в суде решили, что это не говорит о неправомерности отказа органа исполнительной власти, поскольку тот работает "в строгом соответствии со своей компетенцией на основании норм действующего законодательства".