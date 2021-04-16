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12:36

На берегу Финского залива появятся стенды со сказочными героями

фото ЗакС политика На берегу Финского залива появятся стенды со сказочными героями

На северном побережье Невской губы, по заказу петербургского правительства, разрабатывается детский экологический маршрут под названием "У Лукоморья" длиной 2,22 км. Он пройдет через парк "Ближние Дубки", входящий в список объектов культурного наследия, через леса и пляжи вдоль Финского залива, передает пресс-служба комитета по природопользованию.

Проект также включает в себя установку на берегу пятнадцати стендов с изображениями литературных героев из русских народных сказок. 

"Очень важно формировать живой интерес к окружающему нас миру и его обитателям с самых ранних лет. Уверен, что наши сказочные стенды будут интересны и детям, и взрослым", - считает глава комитета Денис Беляев.

Помогать ориентироваться в маршруте будут необычные указатели в виде животных. 

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