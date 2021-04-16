"Ведомости": Кабмин хочет ввести автоматическую регистрацию на госуслугах при любом обращении в госорганы

Правительство предлагает ввести в России автоматическую регистрацию на портале госуслуг при любом обращении граждан в госорганы, пишут "Ведомости" со ссылкой на проект программы.

По данным издания, подобная идея - часть проекта "Цифровой профиль гражданина", за разработку которой отвечает рабочая группа "Национальная инновационная система". Ее возглавляет вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Одна из целей проекта - увеличить долю зарегистрированных на портале госуслуг россиян до 85% к 2024 году.

По задумке, регистрировать россиян на портале госуслуг в будущем будут при любом обращении в госучреждения: напимер, при рождении ребенка, получении паспорта и так далее. Пока регистрация добровольная, для создания профиля нужны паспортные данные, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, СНИЛС. После заполнения всех полей нужно или лично прийти в МФЦ для идентификации личности, или пройти авторизацию через банковское приложение - к примеру, ВТБ "Сбера", "Почта-банк".