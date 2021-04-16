Двум журналистам DOXA обжаловали меру пресечения

Адвокаты "Агоры" подали в Мосгорсуд апелляцию на меру пресечения, выбранную для сотрудников студенческого издания DOXA Армена Арамяна и Владимира Метелкина, сообщает в своем Telegram-канале глава "Агоры" Павел Чиков. Им назначили запрет определенных действий, фактически равноценный домашнему аресту: покидать жилище можно только на одну минуту в сутки, а средствами связи нельзя пользоваться вовсе.

По мнению юристов, суд не сумел убедительно обосновать, что из-за каких-либо поступков фигурантов дела были вовлечены в протесты и задержаны несовершеннолетние: на это никто пока не жаловался. Адвокаты подчеркивают, что ни один из сотни подростков, о которых идет речь в деле, "не подтвердил ни факт знакомства с редактором DOXA, ни о своей осведомленности о его деятельности, ни о возникновении своего мотива принять участие в митинге в связи с публикацией видеоролика".

Представители "Агоры" просят отменить меру пресечения для своих подзащитных.

Всего по делу проходят четыре журналиста издания DOXA. Следствие нашло криминал в популяризации фигурантами дела несакционированных зимних акций в поддержку Алексея Навального.