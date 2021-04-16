Сквер у "Ломоносовской" пополнился новыми яблонями

В Виноградовском сквере, расположенном напротив станции метро "Ломоносовская", 16 апреля высадили 10 яблонь. Это событие явилось результатом взаимодействия активных граждан и чиновников, отмечает пресс-служба комитета по благоустройству. Бюрократической частью (разрешительной документацией) занимались сотрудники комитета, а привлеченные ими садовники инструктировали жителей во избежание ошибок при посадке деревьев.

Отметим, что Виноградовский сквер располагается на территории бывшего Фарфоровского кладбища, которой во второй половине 2010-х годов всерьез угрожала застройка.

Накануне, 15 апреля, специалисты из профильного комитета участвовали в посадке одиннадцати кленов на Манежной площади.