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13:49

Утечка данных сторонников не помешает команде Навального готовиться к митингу

фото ЗакС политика Утечка данных сторонников не помешает команде Навального готовиться к митингу

Штаб Алексея Навального не намерен отказываться от своих планов провести самый крупный в новейшей истории России митинг, несмотря на утечку в интернет базы данных с электронными адресами всех "записавшихся" на него.

"Этот вопрос звучит примерно как "Не планируете ли вы прерывать беременность из-за того, что в Аргентине выросли цены на укроп". Подготовка митинга идет, расследование инцидента с публикацией логов Mailgun идет, никакой связи между этими событиями нет", - заявил в разговоре с "Медузой" координатор штабов Навального Леонид Волков.

Напомним, в письме, разосланном всем потенциальным участникам будущего митинга, ставится под сомнение талант Волкова как "супер-айтишника". Злоумышленники также грозятся в письме полностью деанонимизировать людей, желающих через уличную акцию добиваться освобождения Навального.

Митинг "навальнисты" согласны организовать только тогда, когда на специальном сайте зарегистрируется полмиллиона человек. На момент данной публикации потенциальных демонстрантов, оставивших свой электронный адрес и поставивших точку на карте страны, накопилось 440 тысяч человек.

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