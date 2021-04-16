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13:52

Защита обжалует арест координатора штаба Навального в Петербурге

фото ЗакС политика Защита обжалует арест координатора штаба Навального в Петербурге

Адвокат координатора штаба Навального в Петербурге Луиза Магомедова 16 апреля подала апелляционную жалобу на решение Октябрьского районного суда об аресте Ирины Фатьяновой на 10 суток.

- Сегодня мне пришло уведомление, что жалоба с ходатайствами, приложенными к ней, зарегистрирована. То есть в ближайшие дни, либо сегодня, либо в понедельник я ожидаю уведомление из суда о дате рассмотрения жалобы в городском суде, - рассказала адвокат "Апологии протеста" в разговоре с ЗАКС.Ру. 

Октябрьский районный суд 14 апреля арестовал координатора петербургского штаба Алексея Навального Ирину Фатьянову на 10 суток по статье ч. 2 ст. 20.2 КоАП за публикацию 27 января видеоролика с призывом выйти на митинг 31 января. Фатьянова на момент публикации видео отбывала другой административный арест в спецприемнике. 

 

Константин Леньков

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