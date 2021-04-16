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13:55

В России возбудили более 80 уголовных дел о заражении COVID-19 по неосторожности

фото ЗакС политика В России возбудили более 80 уголовных дел о заражении COVID-19 по неосторожности

Первый замглавы МВД Александр Горовой в ходе выступления на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ заявил, что в России возбуждено 82 уголовных дела о заражении людей коронавирусом по неосторожности, передает ТАСС.

"Усилена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, повлекших по неосторожности заражение других людей. Это уже уголовная ответственность, 82 уголовных дела возбуждено", - сказал Горовой.

По словам Горового, в 2020 году было возбуждено 23 уголовных дела о распространении фейков, касающихся эпидемии коронавируса. Также он сообщил, что за "невыполнение требований законодательства уполномоченных должностных лиц в сфере благополучия населения" на конец 2020 года было составлено более 2 млн протоколов.

 

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