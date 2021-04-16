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14:29

Google готов обозначить острова Курильской грады как территорию России

фото ЗакС политика Google готов обозначить острова Курильской грады как территорию России

Глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела России Василий Пискарев заявил, что представители Google выразили готовность обозначить острова Курильской грады в Тихом океане как территорию РФ, передает РИА "Новости".

По словам Пискарева, на это представители думы обратили внимание на встрече с сотрудниками компании. Представители Google согласились с доводами и запросили дополнительные материалы, сообщил Пискарев.

"Все, что противоречит нашему законодательству, все будет устранено в ближайшее время", - сказал он.

Россия уже более 70 лет спорит о принадлежности Курильских островов с Японией. Последняя претендует на четыре острова Южных Курил: острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Свои претензии на эти территории Токио обосновывает двусторонним Трактатом о торговле и границах, который был заключен в 1855 году.

 

фото: pixabay.com

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