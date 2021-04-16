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14:54

Дмитрий Быков - о преследовании DOXA: Это не молодежь, если она не хочет свободы

фото ЗакС политика Дмитрий Быков - о преследовании DOXA: Это не молодежь, если она не хочет свободы

Публицист и преподаватель Дмитрий Быков высказался об уголовном преследовании редакции журнала DOXA. Предваряя свою оценку происходящему, он пошутил, что мог бы похвалить суд за либеральные порядки и за то, что пока еще не практикуются ночные расстрелы. Но хвалить не стал и заговорил о вопиющей, с его точки зрения, несправедливости, совершаемой по отношению к четырем журналистам.

"Молодых людей обрекают на домашний арест без всяких на то оснований, юридически очевидно, что без всяких. Не говоря уже о том, что, если у студентов нет политической воли и желания конкретных политических перемен, то это не студенты, а школяры, паразиты социальные. Это не молодежь, если она не хочет свободы, понимаете?", - рассудил он в авторской радиопрограмме.

Более того, Быков полагает, что даже если убрать рациональную составляющую из этого процесса, то симпатии нормального человека в данной конфликтной ситуации могут находиться только на одной стороне.

"Когда ты смотришь на Гутникову и, с другой стороны, на ее сажающих, то ты не можешь не сделать чисто эстетического однозначного выбора. Господь очень заботится в этом случае о наглядности. Конечно, происходит инфантильный переход к категориям вроде добра и зла. Мы живем в эпоху сказки, инфантильной литературы. У нас сказочная страна и сказочная эпоха", - заключил писатель.

Напомним, четырем журналистам избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий за то, что они якобы вовлекли около ста несовершеннолетних в противоправные действия (несанкционированные митинги). Запрет мало чем отличается от домашнего ареста: покидать дом им разрешили только на одну минуту в день.

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