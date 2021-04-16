В СПбГУ ответили Вишневскому за запрос об отчислении активистки "Весны"

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский получил ответ руководства СПбГУ об отчислении студентки журфака, сотрудницы "Команды 29" и активистки "Весны"Елены Скворцовой из вуза, ответ парламентарий опубликовал в соцсетях.

Первый проректор по учебной и методической работе Марина Лаврикова указала, что студентам дают две попытки погасить академическую задолженность, при второй попытке создается комиссия. Если студент получает при пересдаче незачет или неудовлетворительную оценку, а также если не гасит академзадолженность в установленные сроки, тогда его отчисляют за академическую неуспеваемость, пояснила Лаврикова.

Проректор заявила, что в СПбГУ соблюдаются эти требования, и что всем студентам предоставляется возможность ликвидировать академическую задолженность.

"При этом случается и так, что уже на выпускном курсе при прохождении последней промежуточной аттестации обучающиеся показывают неудовлетворительные результаты при пересдаче той или иной дисциплины во второй раз и подлежат отчислению из СПбГУ", - заключила Лаврикова.

Вишневский и Резник направили обращения руководству СПбГУ по поводу отчисления Скворцовой в конце марта. Напомним, об отчислении Скворцовой с журфака стало известно 22 февраля. За месяц до этого она участвовала в акции протеста в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которого обвинили в битье окон в офисе "Единой России". Скворцова рассказывала, что в январе неожиданно выяснилось, что издание, в котором она печаталась, перестало соответствовать нужным критериям и ей срочно нужно было перепройти практику.

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