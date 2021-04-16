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Муниципал

15:10

Депутаты МО "Аптекарский остров" отчитались о своих доходах

фото ЗакС политика Депутаты МО "Аптекарский остров" отчитались о своих доходах

Муниципальное образование "Аптекарский остров" опубликовало на своем сайте отчет о доходах и имуществе местных депутатов за 2020 год. Согласно документу, доход главы муниципалитета Никиты Титенко с 2019 года снизился на 45 тысяч рублей до 1,22 млн рублей. В пользовании у него сохранилась квартира в 60 кв.м. В декларации Титенко появился несовершеннолетний сын, который также пользуется квартирой в 60 кв.м. Супруги в отчетности главы МО "Аптекарский остров" как не было, так и нет.

Самый большой доход среди депутатов муниципалитета у Ирины Русских - 9,98 млн рублей. В 2019 года сумма была аналогичная. Не изменился и набор собственности Русских: доли в трех квартирах (130,1 кв.м, 52,2 кв.м и 70,3 кв.м), коммерческая недвижимость (доля в 50,5 кв.м и индивидуальная 172,3 кв.м.) и автомобиль Mercedes ML 350. У депутата три несовершеннолетних ребенка, в пользовании у которых квартира в 130,1 кв.м.

У трех депутатов муниципалитета есть земельные участки более 1 тыс. кв.м площадью. В частности, землей в 1100 кв.м владеет мундеп Татьяна Никифорова. Еще у нее есть другой участок земли 825 кв.м, дом в 80 кв.м, квартира и гараж. Доход Никифоровой за 2020 год составил 911 тысяч рублей. 

Депутат Евгений Осташков отчитался о наличии участка земли в 1078 кв.м, доли в жилом доме на 88,4 кв.м, дачи, долях в двух квартирах и машине Ford Focus II. Супруга Осташкова владеет участком земли в 1033 кв.м и квартирой в 100,3 кв.м. Доход мундепа составил 929,5 тысяч рублей.

Доля в земельном участке в 1200 кв.м находится в собственности у мундепа МО "Аптекарский остров" Владимира Смолова. Судя по его отчетности, еще у него в собственности доля в доме и автомобиль Chevrolet Niva. В 2019 году у Смолова был указан еще и автомобиль "Москвич", но в новой декларации его нет. При этом доход мундепа снизился почти на 100 тысяч до 835,8 тысяч рублей. 

Депутат Станислав Ристич отчитался о пользовании не двух квартир, как раньше, а уже трех: 84, 37 и 31,9 кв.м. Последняя используется и его супругой, которая в документе в 2020 году указана не была. 

Остальные мундепы МО "Аптекарский остров" никаких изменений в свои списки имущества не внесли. Доходы их тоже остались на прежнем уровне, как и перечисление близких родственников. 

София Саттарова

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