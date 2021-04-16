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15:19

Навальный предположил, почему его хотят кормить принудительно

фото ЗакС политика Навальный предположил, почему его хотят кормить принудительно

Находящийся в покровской ИК-2 оппозиционер Алексей Навальный передал на волю через адвокатов новую записку о своих буднях в заключении. В свежем тексте, опубликованном в Instagram, он подтверждает информацию об угрозах принудительного кормления, которые он слышит в свой адрес от сотрудников пенитенциарного учреждения. Некая женщина-полковник сообщила политику об очень неблагоприятном анализе взятой у него крови. Если он не прекратит голодовку немедленно, предупредила она Навального, принудительное кормление может начаться фактически в любую минуту. У заключенного имеется свое объяснение происходящего.

"Они боятся, что выяснится, что происходящая потеря чувствительности конечностей может быть связана с отравлением. Тем, старым. Или каким-то новым, я уж не удивлюсь", - предположил он в своей записке.

В тексте также упоминается, что женщина-полковник в разговоре с Навальным детально описала ему все жутковатые подробности процедуры принудительного кормления: "смирительная рубашка и прочие радости". По словам оппозиционера, он голодает за сотни тысяч заключенных, чьи права попираются в тюрьмах и колониях, "только у них еще и инстаграма нет, чтобы туда написать".

Голодовку Навальный держит с 31 марта, употребляя исключительно питьевую воду. У него продолжает сильно кружиться голова и остаются неврологические боли, из-за которых он и начал голодать, не добившись допуска гражданского врача.

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