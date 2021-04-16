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15:23

Суд запретил два сайта со сведениями из реестра Рособрнадзора

фото ЗакС политика Суд запретил два сайта со сведениями из реестра Рособрнадзора

Московский суд Петербурга постановил заблокировать два сайта, на котром размещалась информация на основе сервисов Рособрнадзора, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

С иском о признании информации на двух сайтах запрещенной обратился административный истец, сведений о котором не сообщается. В иске было указано, что на сайтах размещены сведения, указывающие на то, что объект рекламирования одобряется органами государственной власти или органами местного самоуправления, а также их должностными лицами.

На сайтах указано, что через них можно проверить сведения о документе в реестре документов гособразца об учетных степенях и ученых званиях. При этом на сайтах говорится, что предоставляемая ими информация основна на сведениях Рособорнадзора и работают при его поддержке. Суд решил, что Рособрнадзор уже имеет официальный сайт, и требования истца удовлетворил.

 

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