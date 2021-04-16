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15:48

Оператору ФБК* Зеленскому дали два года колонии за твиты

фото ЗакС политика Оператору ФБК* Зеленскому дали два года колонии за твиты

Суд в Москве приговорил видеооператора Фонда борьбы с коррупцией* Павла Зеленского к двум годам колонии по делу об экстремистских призывах, передает "Медиазона". Гособвинение запрашивало для него на полгода больше. Суд счел доказанной вину Зеленского, в октябре разместившего в своем Twitter эмоциональные посты по следам самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной. В твитах он недоброжелательно высказался о представителях властной элиты РФ, включая президента.

В феврале "навальниста" перевели под домашний арест после пребывания в СИЗО в течение месяца. Появлялась информация, что при задержании его ударили по голове. Спустя месяц он признал свою вину, отдельно оговорив, что сделал это без всякого давления, тогда как его супруга утверждает обратное. Совершив признание, Зеленский настаивает на том, что изложенное в твитах остается его политической позицией.

*Минюст внес Фонд борьбы с коррупцией в реестр НКО-иноагентов

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