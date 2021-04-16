Сергей Боярский захотел поучаствовать в праймериз единороссов

Петербургский депутат из Госдумы Сергей Боярский, желая переизбраться, собирается до конца месяца подать документы для участия в праймериз "Единой России", о чем он заявил на встрече со студентами и сотрудниками университета им. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). В течение истекающего пятилетнего депутатского срока петербуржец успел рассмотреть свыше 4500 обращений от граждан. Себе в заслугу он ставит как благоустройство отдельных участков земли, так и решение более системных проблем.

"Сохранение малого судоходства в период крупных спортивных мероприятий, отказ от планов по закрытию небольших баров в центре Петербурга, сопровождение рекультивации полигона "Новоселки", поддержка Российской национальной библиотеки в их отказе от слияния с Российской государственной библиотекой и многие другие", - перечислил политик.

Применительно к родному городу Боярский выделил принятую законодателями отсрочку для реализации новой системы обращения с отходами. В дальнейших планах у депутата, помимо участия в праймериз, имеется проведение закона, закрепляющего пятидневный формат учебной недели в школах.

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