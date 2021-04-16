Комитету по транспорту потребовались 65 столов и кресел на колесиках

Петербургский комитет по транспорту 16 апреля опубликовал извещение о закупке офисной мебели. Максимальная цена двух контрактов составляет 1,56 млн рублей.

Комитету требуется 65 кресел на колесиках. Обивка должна быть выполнена из экокожи, а на подлокотниках нужны мягкие накладки. Обязательно наличие "механизма качания с возможностью фиксации спинки в рабочем положении (Top-Gun)". В конкурсной документации в качестве назначения предметов мебели указано "для руководителя". Каждое кресло оценивается в 13,5 тысяч рублей. Всего на кресла выделено 873 тысяч рублей.

Кроме того чиновникам нужны 65 право- и левосторонние столов и еще 65 тумбочек с выдвижными ящиками серого цвета. Тумбочки оцениваются в 4 тысячи рублей, а столы в 6,5 тысяч рублей за штуку. Всего на эти предметы мебели выделено 689 тысяч рублей.

Заявки от поставщиков принимаются до 23 апреля. Доставить эту мебель нужно будет не по адресу комитета на Исполкомской улице, 16, а на 8-ю Советскую улицу, д.31/27.

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