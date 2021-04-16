Эсеры внесли в ГД законопроект, позволяющий лишать коллекторов свободы

Справедливороссы из Государственной думы предложили не ограничиваться "административками", накладываемыми на представителей коллекторских компаний, и превращать их преследование в уголовное при повторении одних и тех же нарушений. По мнению главы фракции Сергея Миронова, существующая система наказаний может считаться "анекдотичной", поскольку коллекторы за свои незаконные методы воздействия на должников отделываются штрафами и в худшем для них случае - годичным запретом на работу. Законопроект, под которым стоит подпись депутата, предусматривает до четырех лет лишения свободы для "выбивателей" долгов, использующих противоправные приемы и уже попадавшихся на этом.

"Совсем смешно выглядит наказание в виде "дисквалификации". Как будто бы человеку, работающему в полукриминальной и даже криминальной сфере, можно запретить заниматься выбиванием деньги из должников. Хорошо известно, что после получения административных штрафов эти люди продолжают терроризировать граждан. Плевать они хотели на все эти штрафы и запреты", - цитирует политика его пресс-служба.

По мнению Миронова, государству не следует быть особо деликатным с людьми, по его выражению, зарабатывающими исключительно на "финансовой неграмотности и горе" россиян. Согласно законопроекту эсеров, уже при втором по счету нарушении законодательства о возврате просроченной задолженности на коллекторов должно заводиться уголовное дело.