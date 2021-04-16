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17:10

Депутаты Заксобрания предложили запретить осужденным получать гонорары за интервью

фото ЗакС политика Депутаты Заксобрания предложили запретить осужденным получать гонорары за интервью

Депутаты Законодательного собрания Петербурга от партии "Единая Россия"  Александр Тетердинко и Денис Четырбок внесли инициативу о принятии федерального закона о запрете для осужденных заключать сделки с целью получения дохода за информацию о деталях совершенного ими преступления. Текст законопроекта, зарегистрированного 14 апреля, размещен на сайте Законодательного собрания. По мнению парламентариев, законопроект поможет сохранить нравственные ценности в обществе. 

- У нас же журналисты, которые сенсационные программы любят выпускать, на разных федеральных каналах. Они иногда очень неоднозначную публику приглашают, чтобы в интересах сенсации дать им возможность высказаться о своих бывших преступлениях. И за это им платят деньги. Получается, человек, совершив преступление, потом на этом еще и зарабатывает. Я считаю, что эта ситуация недопустимая, - рассказал автор законопроекта Александр Тетердинко в разговоре с ЗАКС.Ру. 

Александр Тетердинко упомянул опыт других стран, где подобный заработок для осужденных запрещен. Соавтор инициативы Денис Четырбок в беседе с ЗАКС.Ру вспомнил недавнее интервью Ксении Собчак со "скопинским маньяком", который вышел на свободу в марте 2021 года после 17-ти лет заключения. 

- Тут речь идет о реакции жертв маньяка, которые были озадачены таким публичным раскрытием подробностей этого всего, которые стали получать, в том числе, звонки от этого человека, - рассказал Четырбок ЗАКС.Ру. 

Депутаты предлагают дополнить ч.1 ст. 169 ГК РФ (Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка или нравственности) пунктом о запрете осужденным рассказывать о своих преступлениях за вознаграждения. Все средства, полученные от таких сделок, будут изыматься в пользу государства. 

Александр Тетердинко - депутат и руководитель фракции "Единой России" в Законодательном собрании Петербурга. Его однопартиец Денис Четырбок - депутат ЗакСа от ЕР, автор закона о "наливайках" и инициативы о регулировании уличных музыкантов и многих других. Оба депутата подали документы на участие в праймериз "Единой России". Тетердинко будет выдвигаться в Государственную думу по 212-му округу, а Четырбок попробует переизбраться в ЗакС в 17-м избирательном округе.

Константин Леньков


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