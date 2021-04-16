Депутаты Заксобрания предложили запретить осужденным получать гонорары за интервью

Депутаты Законодательного собрания Петербурга от партии "Единая Россия" Александр Тетердинко и Денис Четырбок внесли инициативу о принятии федерального закона о запрете для осужденных заключать сделки с целью получения дохода за информацию о деталях совершенного ими преступления. Текст законопроекта, зарегистрированного 14 апреля, размещен на сайте Законодательного собрания. По мнению парламентариев, законопроект поможет сохранить нравственные ценности в обществе.

- У нас же журналисты, которые сенсационные программы любят выпускать, на разных федеральных каналах. Они иногда очень неоднозначную публику приглашают, чтобы в интересах сенсации дать им возможность высказаться о своих бывших преступлениях. И за это им платят деньги. Получается, человек, совершив преступление, потом на этом еще и зарабатывает. Я считаю, что эта ситуация недопустимая, - рассказал автор законопроекта Александр Тетердинко в разговоре с ЗАКС.Ру.

Александр Тетердинко упомянул опыт других стран, где подобный заработок для осужденных запрещен. Соавтор инициативы Денис Четырбок в беседе с ЗАКС.Ру вспомнил недавнее интервью Ксении Собчак со "скопинским маньяком", который вышел на свободу в марте 2021 года после 17-ти лет заключения.

- Тут речь идет о реакции жертв маньяка, которые были озадачены таким публичным раскрытием подробностей этого всего, которые стали получать, в том числе, звонки от этого человека, - рассказал Четырбок ЗАКС.Ру.

Депутаты предлагают дополнить ч.1 ст. 169 ГК РФ (Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка или нравственности) пунктом о запрете осужденным рассказывать о своих преступлениях за вознаграждения. Все средства, полученные от таких сделок, будут изыматься в пользу государства.

Александр Тетердинко - депутат и руководитель фракции "Единой России" в Законодательном собрании Петербурга. Его однопартиец Денис Четырбок - депутат ЗакСа от ЕР, автор закона о "наливайках" и инициативы о регулировании уличных музыкантов и многих других. Оба депутата подали документы на участие в праймериз "Единой России". Тетердинко будет выдвигаться в Государственную думу по 212-му округу, а Четырбок попробует переизбраться в ЗакС в 17-м избирательном округе.

Константин Леньков

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