МО "Город Пушкин" выделило на новый автомобиль 1,49 млн рублей

Муниципальное образование "Город Пушкин" опубликовало закупку на приобретение легкового автомобиля Peugeot Partner Crossway или аналога. Максимальная стоимость - 1,49 млн рублей.

Как следует из документов закупки, муниципалитет хочет легковой автомобиль с автоматической коробкой передач, передним приводом и бензиновым двигателем. Автомобиль должен быть не ранее 2020 года выпуска и собираться в России. Цвет подойдет серебристый, указано в документации.

Также среди отмеченных характеристик: наличие подушек безопасности, усилитель экстренного торможения, подогрев сидений и электрообогрев лобового стекла.

В документах закупки написано, что переднее сидение пассажира должно складываться, а сзади обязаны иметься два крепления для детских кресел. Перчаточный ящик муниципалитет хочет видеть в автомобиле не только перед пассажирским сиденьем, но и за приборной панелью, следует из закупки. Внимание в документе уделено и характеристикам мультимедиа в машине: в салоне должна быть мультимедийная система с сенсорным экраном на базе операционной системы Android, выходом в интернет, поддержкой HD-видео, камерой заднего вида и другим.

Муниципалитет в документах указал, что автомобиль требуется пятидверный. Peugeot Partner Crossway продается четырехдверная: одной боковой задней двери у автомобиля нет. Ее можно сделать за дополнительную плату в 30 тысяч рублей, сообщили в дилерском центре. За дополнительную плату устанавливают и мультимедийный экран на системе Android - 38 тысяч рублей.

София Саттарова