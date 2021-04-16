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16 апреля, 17:47

Милонов: Повышение пенсионного возраста - это наша расплата за либерализм

фото ЗакС политика Милонов: Повышение пенсионного возраста - это наша расплата за либерализм

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов в эфире, посвященном образу идеального парламентария, столкнулся с вопросом о повышении пенсионного возраста, которое случилось с одобрения большинства его коллег в 2018 году. Когда журналист Сергей Ковальченко спросил единоросса в студии, искренне ли тот считал непопулярную меру необходимой, Милонов ответил следующее.

"Это наша расплата за либерализм. Это наша расплата за аборты. Если аборты были бы в нашей стране аборты были запрещены, нам не нужно было бы проводить пенсионную реформу, выше была бы рождаемость. Это плата за то, что у нас совершается более миллиона абортов ежегодно. Мы как в гитлеровской Германии разрешаем им убивать детей", - произнес он в авторской программе на радиостанции "Комсомольская правда - Петербург".

Отвечая на прямой вопрос об одобрении повышения пенсионного возраста, Милонов вместо глагола "повысить" употребил глагол "актуализировать", что он считал и продолжает считать вынужденной мерой.

Напомним, вскоре после очередного переизбрания Владимира Путина на президентский пост в 2018 году возраст выхода на пенсию для мужчин повысили с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 60 лет.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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