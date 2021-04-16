"Открытая Россия", "Весна", ЛПР и "Красивый Петербург" готовят заявку на шествие 1 мая

Координатор "Открытой России" в Петербурге Сергей Кузин сообщил ЗАКС.Ру, что их организация намерена 19 апреля подать в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности уведомление о проведении 1 мая шествия на Невском проспекте. Кузин рассказал, что в шествии участие решили принять сторонники "Красивого Петербурга", "Весны" и Либертарианской партии России. Также приглашены сторонники "Яблока", добавил Кузин. По его словам, уведомление будет подаваться на тысячу человек.

- Больше - здорово. Будет меньше - ничего страшного, - считает Кузин.

Он отметил, что пока запрет на проведение публичных мероприятий по антиковидному постановлению действует до 30 апреля. Однако, координатор петербургской "Открытой России" не исключает, что им все же откажут в проведении шествия. Пока нет официальной информации о желании городских властей провести собственное аналогичное мероприятие.

- Если "Единая Россия" будет проводить такое шествие, то мы, конечно же, будем настаивать на том, чтобы нам тоже его согласовали, - сказал Кузин.

Руководитель регионального аппарата "Справедливой России" Кристина Черемных сообщила ЗАКС.Ру, что петербургское отделение партии пока не определилось с форматом мероприятия 1 мая. Руководитель реготделения Партии роста Павел Швец в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что их политорганизация не планирует проводить первомайское шествие из-за пандемии коронавируса.

Напомним, в 2020 году шествия в честь 1 мая в Петербурге не проводили. В городе решили воздержаться от массового сбора людей из-за распространения коронавируса. В 2019 году шествием по Невскому проспекту прошли "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, различные коммунистические движения, анархисты, "Монстрация", защитники экологии, националисты и представители других движений. В замыкающую "общедемократическую" колонну входили "Объединенные демократы", "Яблоко", "Справедливая Россия", Партия роста, "Весна", "Красивый Петербург" и другие демократические силы. Они закончить шествие не смогли - полиция разогнала колонну после поворота на Невский проспект.

София Саттарова

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