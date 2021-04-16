Еще четыре сквера в Петербурге открылись после весенней просушки

По итогам проверки комитета по благоустройству в Петербурге для посещения открылись еще четыре сквера, сообщили в Смольном.

Теперь можно выйти на прогулку в сквер на улице Зенитчиков в районе перекретка проспекта Стачек и Краснопутиловской улицы, в сквер в Огородном переулке, в сквер на проспекте Стачек, 5 и сквер Металлист в Кронштадте.

В понедельник, 19 апреля, планируется открыть еще девять садов, парков и скверов. В частности - сад Юннатов, Муринский парк, парк Интернационалистов, Яблоневый сад, Плодовый сад на Софийской улице, сад на пересечении Гражданского проспекта и улицы Верности, сквер на Белградской улице в районе дома 46, сквер на Бухарестской улице между улицами Салова и Фучика, а также сквер на Будапештской улицы у дома 66.

На весеннюю просушку закрылись 87 зеленых зон Петербурга. Ранее открылись 29 из них, после того как сотрудники комблага положительно оценили состояние их территорий.