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18:08

Доход Путина за 2020 год составил 9,9 млн рублей

фото ЗакС политика Доход Путина за 2020 год составил 9,9 млн рублей

На официальном сайте президента России опубликовали данные о доходе и имуществе главы государства Владмира Путина. Согласно документу, доход президента с 9,7 млн в 2019 году вырос до 9,9 млн рублей в 2020 году. 

В списке собственности у главы государства квартира в 77 кв.м, гараж в 18 кв.м., два автомобиля ГАЗ М21, "Нива" и автомобильный прицеп "Скиф". В пользовании у Путина находится квартира площадью 153,7 кв.м и гаражное место. 

Перечень недвижимости у главы России не меняется на протяжении многих лет. В 2019 году имущество в декларации президента было аналогичным

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