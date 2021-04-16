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16 апреля, 18:18

Более 120 преподавателей ВШЭ выступили в поддержку редакторов журнала DOXA

фото ЗакС политика Более 120 преподавателей ВШЭ выступили в поддержку редакторов журнала DOXA

Более 120 действующих преподавателей Высшей школы экономики подписались под открытым письмом в поддержку редакторов студенческого журнала DOXA, текст письма опубликовал "Троицкий вариант – наука".

"Следуя естественному стремлению к построению более справедливого мира, DOXA выступает в защиту тех, кто подвергается преследованию – будь то преподаватель, увольняемый по политическим причинам, или студент, которому угрожают отчислением. С сожалением вынуждены констатировать, что в 2021 году в России это является поводом для уголовного дела", - говорится в заявлении.

Подписавшиеся подчеркнули, что считают уголовное преследование редакторов DOXA противоречащим здравому смыслу. Они требуют немедленно прекратить дело и снять все обвинения с фигурантов.

"Фактически, это преследование за выступление в защиту права молодых людей иметь и свободно выражать собственную точку зрения на происходящее в стране, в которой им предстоит жить. Трудно представить себе что-то, в большей степени противоречащее смыслу нашей работы", - заявили преподаватели.

Напомним, к четырем редакторам DOXA – Армену Арамяну, Владимиру Метелкину, Алле Гутниковой и Наталье Тышкевич – пришли с обысками утром 14 апреля. Их обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в митинги из-за видеообращения журналистов с требованием перестать запугивать студентов перед протестами. Суд избрал им меры пресечения в виде запрета определенных действий, при этом запретив выходить из дома с 00:00 до 23:59. 

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