Более 120 преподавателей ВШЭ выступили в поддержку редакторов журнала DOXA

Более 120 действующих преподавателей Высшей школы экономики подписались под открытым письмом в поддержку редакторов студенческого журнала DOXA, текст письма опубликовал "Троицкий вариант - наука".

"Следуя естественному стремлению к построению более справедливого мира, DOXA выступает в защиту тех, кто подвергается преследованию — будь то преподаватель, увольняемый по политическим причинам, или студент, которому угрожают отчислением. С сожалением вынуждены констатировать, что в 2021 году в России это является поводом для уголовного дела", - говорится в заявлении.

Подписавшиеся подчеркнули, что считают уголовное преследование редакторов DOXA противоречащим здравому смыслу. Они требуют немедленно прекратить дело и снять все обвинения с фигурантов.

"Фактически, это преследование за выступление в защиту права молодых людей иметь и свободно выражать собственную точку зрения на происходящее в стране, в которой им предстоит жить. Трудно представить себе что-то, в большей степени противоречащее смыслу нашей работы", - заявили преподаватели.

Напомним, к четырем редакторам DOXA - Армену Арамяну, Владимиру Метелкину, Алле Гутниковой и Наталье Тышкевич - пришли с обысками утром 14 апреля. Их обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в митинги из-за видеообращения журналистов с требованием перестать запугивать студентов перед протестами. Суд избрал им меры пресечения в виде запрета определенных действий, при этом запретив выходить из дома с 00:00 до 23:59.