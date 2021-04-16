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18:54

Прокуратура требует признать ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями

фото ЗакС политика Прокуратура требует признать ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями

Прокуратура Москвы подала иск с требованием признать Фонд борьбы с коррупцией* и штабы Навального экстремистскими организациями, сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве заявили, что по требованию Генпрокуратуры проверили ФБК, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального. По версии прокуратуры, "под прикрытием либеральных лозунгов" организации "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".

"Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции", - заявили в прокуратуре.

По версии ведомства, организации сторонников Навального осуществляют "деятельность иностранных и международных организаций на территории Российской Федерации, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной". Иск подан в Мосгорсуд "в связи с фактическим осуществлением экстремистской деятельности".

В последние дни штабы Навального по всей России столкнулись с давлением властей. Главу штаба в Петербурге Ирину Фатьянову арестовали на 10 суток по протоколу о призывах к протестам. Силовики пришли с обысками в штабы в Иркутске, Пскове, Пензе, арестованы глава штаба в Махачкале, задерживали координаторов в Краснодаре, Иркутске. В Уфе и Мурманске неизвестные громили офисы и разрисовывали их свастиками.

"Ну что же. По ФБК и штабам решили проехаться катком. Мы не сдаёмся", - прокомментировал ситуацию директор ФБК Иван Жданов в Twitter.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

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