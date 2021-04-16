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Муниципал

18:55

Беглов и Макаров выступили на съезде Совета муниципальных образований

фото ЗакС политика Беглов и Макаров выступили на съезде Совета муниципальных образований

Съезд Совета муниципальных образований Петербурга состоялся 16 апреля в КДЦ "Московский". В мероприятии приняли участие губернатор Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

"Дорогие коллеги, перед нами стоит главная задача - "жил бы город родной", и мы вместе над ней работаем. В прошлом году мы получили опыт работы в экстремальной ситуации, не остановили производства, смогли выполнить госзаказ, спустили на воду за 11 кораблей и заложили еще 11 новых. Мы не закрыли ни одной стройки, это позволило нам ввести в эксплуатацию 263 социальных объекта", - цитирует слова Беглова Telegram-канал "Пул 78".

Макаров, судя по сообщению пресс-службы ЗакСа, говорил о материнстве и детстве, а также о проблемах местного самоуправления. В частности, председатель городского парламента выразил надежду, что ситуация в семи муниципалитетах, до сих пор не принявших бюджеты, будет исправлена.    

Также спикер ЗакСа подчеркнул, что граждане редко идут к муниципалам с хорошими новостями, а потому нужно сделать все, чтобы "человек не чувствовал себя психологически одиноким". 

"Вы в сложнейшей психологической системе координат должны работать. Но от того как вы примите, как поговорите, как утешите и зависит отношение не только к муниципальному образованию, вообще к власти", - сказал Макаров.

На съезде были вручены грамоты петербургского парламента. Их получили главы МО "Сосновая поляна" Светлана Давыдова, поселка Александровское Татьяна Косицына, поселка Парголово Ольга Кутыловская, МО "Дворцовый округ" Мария Бисерова, МО "Георгиевский" Виталий Жолдасов, МО "Прометей" Алексей Суворов, а также руководители местных администраций МО "Звездное" Юлия Тришина, МО "Прометей" Галина Кухарева и депутат МО "Нарвский округ" Алексей Глушков. 

Фото: Пул 78


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