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19:23

Беглов разрешил петербуржцам не носить перчатки в магазинах и общественном транспорте

фото ЗакС политика Беглов разрешил петербуржцам не носить перчатки в магазинах и общественном транспорте

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление № 121 об ограничении по эпидемии коронавируса в городе, сообщили в Смольном.

Поправки снимают с граждан обязанность по ношению перчаток в магазинах, аэропортах, всех видах общественного транспорта, вокзалах, станциях и "в иных местах и территориях, определенных постановлением". При этом требование носить медицинские маски сохранится как минимум до 15 мая.

Все остальные ограничения также продлеваются до середины мая. 

В последний раз Беглов продлевал "коронавирусные" ограничения в Петербурге в конце марта.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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