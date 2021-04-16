Жданов и Волков назвали иск о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими "дорогой к сотням уголовных дел"

Директор Фонда борьбы с коррупцией* Иван Жданов и руководитель региональных штабов Навального Леонид Волков опубликовали в Telegram заявление после того, как прокуратура Москвы потребовала признать их организации экстремистсткими.

Жданов и Волков напомнили, что сторонникам Навального приходилось работать "в условиях постоянных обысков и замороженных счетов, в условиях административных арестов и уголовных дел". Они заявили, что "всегда, каждую минуту вели нашу деятельность исключительно мирно и исключительно законно".

По словам сторонников Навального, 2021 год станет для них самым трудным. Они опасаются, что ФБК и штабы Навального "довольно скоро" действительно признают экстремистскими организациями, и это "откроет дорогу к сотням уголовных дел".

"Просто сам факт работы в ФБК или в одном из региональных штабов (официальной работы, вбелую, с уплатой всех налогов!) будет поводом для того, чтобы дать от двух до шести лет. Это в лучшем случае. А в худшем — уголовные дела даже для волонтеров, для сочувствующих, для тех, кто раздает листовки или вообще как-то участвует в наших активностях", - пояснили Жданов и Волков.

Они связывают такое решение с намерением провести новые протесты и подготовкой к выборам в Госдуму и региональные парламенты осенью.

Прокуратура Москвы объявила о подаче иска о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями 16 апреля. По версии прокуратуры, организации занимаются "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".