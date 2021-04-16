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20:20

Дивинский снова стал самым богатым депутатом Государственной думы из Петербурга

На сайте Государственной думы 16 апреля опубликовали декларации депутатов парламента. Самым богатым петербургским депутатом по-прежнему остается Игорь Дивинский, а вот о самом низком доходе отчитался Сергей Вострецов. 

В своей декларации за 2020 год депутат Государственной думы Игорь Дивинский указал годовой доход в размере почти 33 млн рублей, что стало самым большим показателем среди всех представителей Петербурга в думе. Дивинский имеет недвижимость общей площадью 2,8 тысячи квадратных метров: квартира на 124 кв. м, дом на 508 кв. м и земельный участок на четверть гектара. 

Доход Евгения Марченко за 2020 год составил 16,2 млн рублей, что значительно больше, чем годом ранее - в 2019 году он указал доход меньше нынешнего в четыре раза. Видимо, депутат продал земельный участок площадью 600 кв. м, дом на 75 кв. м и долю в квартире площадью 46 кв. м. 

Замыкает тройку лидеров по доходам среди представителей Петербурга в Госдуме Владимир Катенев с доходом в 11,7 млн рублей, что на шесть миллионов меньше, чем заработала за прошлый год его жена. Катенев задекларировал дом площадью 500 кв. м и три земельных участка общей площадью 5,8 тысяч кв. м. 

Сын киномушкетера, единоросс Сергей Боярский отчитался о доходе в 9,9 млн рублей. В декларации он указал два автомобиля: Lexus GS350 и Mercedes-Benz SL 500. 

Владимир Бортко из КПРФ указал в декларации 8,7 млн рублей в качестве годового дохода и три объекта недвижимости: квартиру, дом и дачный земельный участок площадью 940 кв. м. Передвигается режиссер на недавно приобретенном BMW X7 XDRIVE 40I, цена которого начинается от 7 млн рублей. 

Член фракции "Справедливая Россия" Елена Драпеко указала доход в 8 млн рублей. Кроме выросшего годового дохода в ее отчете ничего не изменилось. В собственности все та же Toyota Aurus и земельные участки для садоводства. 

У Юрия Петрова из "Единой России" годовой доход составил 6,4 млн рублей. Новой собственности у него за прошедший год не появилось: земельный участок без права размещения скота и птицы площадью 2930 кв. м, жилой дом, квартира и гараж. 

В 2020 году Виталий Милонов заработал на 600 тысяч больше, чем годом ранее - 6 млн рублей. 

Сергей Пателеев, Олег Лавров, Олег Нилов, Михаил Романов и Сергей Вострецов задекларировали доходы менее 6 млн рублей. Самым "бедным" оказался Сергей Вострецов с годовым доходом в 5,5 млн рублей. 

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Константин Леньков


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