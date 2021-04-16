Матвиенко и Володин отчитались о доходах за 2020 год

Госдума и Совет Федерации опубликовали декларации о доходах депутатов и сенатором за 2020 год. Согласно им, спикер Госдумы Вячеслав Володин заработал 84 млн рублей, а спикер Совфеда Валентина Матвиенко - 16,7 млн.

В собственности Володина записаны участок площадью 8,3 тысячи квадратных метров, жилой дома, два гостевы, квартира, машиноместо, по две нежилые и хозяйственные постройки, теплица и очистное сооружение.

Матвиенко, согласно декларации, принадлежат два земельных участка, один из которых не подлежит застройке, дача, нежилое помещение, квартира, машиноместо, три нежилых здания и объект незавершенного строительства. В ее пользовании - служебная дача и четыре "земли населенных пунктов".

Вечером 16 апреля декларации о доходах опубликовали в двух палатах парламента, Кремле и правительстве России. Президент Владимир Путин задекларировал доход в 9,9 млн рублей, премьер-министр Михаил Мишустин - почти в 20 млн.

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