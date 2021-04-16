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16 апреля, 20:52

Песков заработал в 2020 году в 17 раз меньше жены

фото ЗакС политика Песков заработал в 2020 году в 17 раз меньше жены

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков задекларировал за 2020 год доход в 12,5 млн рублей, следует из данных, опубликованных на сайте Кремля. 

В собственности Пескова указаны две квартиры в собственности, еще одна - половина доли и парковочное место. Также на него записаны два автомобиля Mercedes Benz V250, KIA Ceed и "снегоболотоход". По сравнению с минувшим годом доход Пескова уменьшился на 2 млн рублей: за 2019 год он задекларировал доход в 14,6 млн рублей. 

Супруга Пескова, фигуристка Татьяна Навка, за 2020 год, согласно декларации, заработала 212,8 млн рублей. Ей принадлежат два земельных участка, два жилых дома, три квартиры, машиноместо. На нее записаны два "Мерседеса" - CL63 AMG и CLE63 - и мотовездеход Yamaha. 

Глава администрации президента Антон Вайно задекларировал доход в 12,19 млн рублей. Два его первых заместителя - Сергей Кириенко и Алексей Громов - заработали по 30,5 млн и 13 млн соответственно. Замглавы администрации президента Дмитрий Козак задекларировал доход в 15 млн рублей.

Вечером 16 апреля декларации о доходах опубликовали в двух палатах парламента, Кремле и правительстве России. Президент Владимир Путин задекларировал доход в 9,9 млн рублей, премьер-министр Михаил Мишустин - почти в 20 млн. 

 

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