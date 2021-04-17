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10:58

Пожар на Невской мануфактуре потушили на пятые сутки

фото ЗакС политика Пожар на Невской мануфактуре потушили на пятые сутки

Сотрудники МЧС на пятые сутки работы полностью потушили пожар на Невской мануфактуре, передает ТАСС со ссылкой на представителе управления МЧС по Петербургу.

Огонь был полностью потушен к 23:00 16 апреля. После этого сотрудники МЧС проверяли место пожара каждые два часа до утра 17 апреля.

Пожар максимального, пятого ранга сложности вспыхнул на Невской мануфактуре 12 апреля. Тогда огонь охватил площадь в 10 тысяч кв. м., пламя перекинулось на соседнее здание, воду приходилось черпать из Невы и тушить при помощи военных вертолетов. Один пожарный погиб, еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.

СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности. Гендиректор компании "Невская мануфактура" и его заместитель арестованы. 

 

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру

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