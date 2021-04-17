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11:24

В России выявили еще 9,3 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 701

фото ЗакС политика В России выявили еще 9,3 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 701

В России за последние сутки зафиксировано 9 321 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за все время эпидемии по всей стране выявлено 4 693 469 случаев заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 105 193 россиянина, 398 летальных исходов добавлены в статистику за прошедший день.

В Петербурге заболел еще 701 человек. Всего с марта 2020 года в городе выявлено 406 625 случаев заболевания, 31 222 петербуржцf болеют сейчас. Число умерших от коронавируса возросло на 32, по данным штаба, от болезни в Петербурге скончались 12 782 человека.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 2 882 человека (73 615 продолжают лечение). В Подмосковье - 586 (37 171 болеет сейчас). В Ленобласти заболели еще 93 человека (1 570 продолжают болеть).

 

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