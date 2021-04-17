Беглов одобрил программу развития электротранспорта в Петербурге на 8 лет

Губернатор Петербурга Александр Беглов одобрил стратегию развития электротранспорта на ближайшие восемь лет, передает "Фонтанка.ру".

Глава "Горэлектротранса" Денис Минкин сообщил, что за эти восемь лет на программу планируется потратить 123 млрд рублей. В ее рамках до 2024 года закупят 255 трамваев и 314 троллейбусов. Также планируется реконструировать 10 парков предприятия, 511 км путей, энергосистему. Первыми будут реконструированы третий парк и седьмой. Ожидается, что к концу программы в Петербурге появятся 15 магистральных скоростных маршрутов.

По словам Минкина, в "Горэлектротрансе" обдумывают идею, согласно которой в центре города будет "группировка трамваев в ретро-футуристическом дизайне".

"Снаружи это будет ретротрамвай, а внутри абсолютно современное транспортное средство". Дизайн будут обсуждать с гражданами; скорее всего, это будет реплика на "американку" или на "стилягу", - пояснил Минкин.

Планируется, что таких вагонов будет 85, и они охватят весь центр, в том числе Васильевский остров, Петроградскую сторону, Садовую улицу и другие. Минкин подчеркнул, что это будут не туристические маршруты, а регулярные.

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