Депутаты ЗакСа и муниципалитетов Петербурга присоединились к заявлению в защиту редакторов журнала DOXA

Депутаты Заксобрания Петербурга и городских муниципалитов подписали письмо в поддержку журналистов студенческого издания DOXA, текстом письма в соцсетях поделился депутат Борис Вишневский.

Под письмом подписались почти 90 муниципальных и региональных депутатов: из Москвы, Пскова, Карелии, Твери и ряда других городов. Среди петербургских депутатов подписи оставили Вишневский, депутат ЗакСа Максим Резник, муниципальные депутаты Андрей Моисейкин (МО "Дворцовый округ"), Виталий Боварь (МО "Владимирский округ"), Владимир Федин (МО "Морской"), Иван Хархордин (МО "Поселок Лисий Нос"), Анна Кузнецова (МО "Московская застава").

Депутаты назвали обыски у журналистов DOXA и их арест "очередным шагом в долгой череде давления на независимые медиа".

"Дело против DOXA, критически освещающего повестку современного образования, — это недопустимое наступление на свободу прессы. DOXA пишет о проблемах простых студентов и преподавателей и позволяет нам увидеть университет таким, каким его не представят в докладах министерств и не покажут по телевидению", - говорится в заявлении.

Авторы письма призвали немедленно "остановить преследование редакции" DOXA, прекратить уголовное дело в отношении ее сотрудников и отпустить их.

Напомним, к четырем редакторам DOXA - Армену Арамяну, Владимиру Метелкину, Алле Гутниковой и Наталье Тышкевич - пришли с обысками утром 14 апреля. Их обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в митинги из-за видеообращения журналистов с требованием перестать запугивать студентов перед протестами. Суд избрал им меры пресечения в виде запрета определенных действий, при этом запретив выходить из дома с 00:00 до 23:59.

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