Задержанный в Петербурге украинский консул вернется на родину

Министерство иностранных дел Украины решит вопрос о возвращении украинского консула в Петербурге Александра Сосонюка, которого ранее задержали сотрудники ФСБ России, передает "Интерфакс".

Об этом объявил замглавы МИД Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24". Он утверждает, что украинский консул не причастен к получению секретной информации из баз правоохранительных органов России, и пообещал, что Украина определится с симметричным ответом на задержание своего дипломата.

Сейчас Сосонюка уже отпустили, уточнил представитель украинского МИДа Олег Николенко. По его словам, сейчас консул уже вернулся в дипучреждение. В МИД Украины его задержание назвали провокацией.

О задержании Сосонюка ФСБ сообщила утром 17 апреля. По версии службы, дипломата задержали при получении "информации закрытого характера" от россиянина.