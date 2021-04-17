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14:04

Задержанный в Петербурге украинский консул вернется на родину

фото ЗакС политика Задержанный в Петербурге украинский консул вернется на родину

Министерство иностранных дел Украины решит вопрос о возвращении украинского консула в Петербурге Александра Сосонюка, которого ранее задержали сотрудники ФСБ России, передает "Интерфакс".

Об этом объявил замглавы МИД Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24". Он утверждает, что украинский консул не причастен к получению секретной информации из баз правоохранительных органов России, и пообещал, что Украина определится с симметричным ответом на задержание своего дипломата.

Сейчас Сосонюка уже отпустили, уточнил представитель украинского МИДа Олег Николенко. По его словам, сейчас консул уже вернулся в дипучреждение. В МИД Украины его задержание назвали провокацией.

О задержании Сосонюка ФСБ сообщила утром 17 апреля. По версии службы, дипломата задержали при получении "информации закрытого характера" от россиянина.

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