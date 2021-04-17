"Чумной доктор" прибрал мусор в трех районах Петербурга

Активист в костюме Чумного доктора из фильма "Майор Гром" вышел на уборку свалок в трех районах Петербурга, рассказали активисты "Молодого Петербурга".

"Чумной доктор" прибрался в Красногвардейском, Невском и Фрунзенском районах. По словам активистов, за один день ему "удалось немного очистить" территорию на Малой Балканской, Гранитной улицах, Пискаревском и Дальневосточном проспекте.

"Чисто действительно там, где не мусорят, но не стоит забывать, что следить за порядком на вверенной территории – прямая обязанность районных чиновников", - прокомментировал "Чумной доктор".

По его словам, в отличие от своего прототипа из фильма, действовать радикально активист не намерен. Однако он и дальше собирается привлекать внимание районных властей и "добиваться улучшения обстановки".

Чумной доктор - антагонист комиксов и фильма "Майор Гром", в которых главный герой - сотрудник петербургской полиции.

фото: "Молодой Петербург" / ВКонтакте