Россия высылает консула Украины, задержанного в Петербурге

Министерство иностранных дел России объявило о нежелательности пребывания на территории страны консула Украины в Петербурге Александра Сосонюка, сообщается на сайте МИД РФ.

МИД вызвал временного поверенного в делах Украины в России Василия Покотило "в связи с противоправной деятельностью" консула.

"С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля", - заявили в МИД РФ.

Ранее Сосонюка задержали в Петербурге сотрудники ФСБ. По версии службы, случилось это в тот момент, когда дипломат получил "информацию закрытого характера" от россиянина.

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