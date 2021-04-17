Журналистку "Важных историй" задержали во Владимире во время съемки репортажа о пытках в местных колониях

Правоохранители во Владимире задержали журналистку "Важных Историй" Катю Аренину во время съемки репортажа о пытках в местной колонии, сообщается в Telegram-канале издания.

Аренину и оператора задержали, когда они снимали здание исправительной колонии строгого режима №3. Это случилось во время интервью с женой заключенного, который подвергся пыткам: девушку задержали вместе с журналистами.

Спустя чуть более часа журналистов отпустили из отделения полиции на улице Луначарского. По словам Арениной, полицейские при задержании заявили, что им уже второй раз звонили с жалобой на то, что журналисты снимают режимный объект.

Взявший объяснения у журналистов оперативник не просил удалить отснятый материал, но попытался взять отпечатки пальцев. Сотрудники СМИ отказались, поскольку это незаконно, на что оперативник ответил, что "в каждой области свои законы".

В начале апреля "Важные истории" опубликовали материал Арениной об управлении ФСИН по Владимирской области. В статье рассказывалось о том, что повышение по службе получали сотрудники службы, которые могли быть причастны к пыткам заключенных.