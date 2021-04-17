Вишневский и представитель ККИ встретились с защитниками Полежаевского парка

Жители Красносельского района Петербурга встретились в Полежаевском парке с депутатом Заксобрания Борисом Вишневским и сотрудником комитета по контролю за имущества, чтобы обсудить строительство автомобильной парковки на территории зеленой зоны.

Депутат МО "Ульянка" Павел Кондрашов рассказал, что работы по установке парковки начались в начале недели. Сейчас работы остановлены, но жители обеспокоены возможным продолжением строительства. Кондрашов назвал действия предпринимателей "самозахватом".

На встречу пригласили представителей нескольких комитетов, но откликнулись только в ККИ. Замначальника отдела земельного контроля Иван Нехаев на встрече рассказал, что на следующей неделе комитет проведет выездную проверку. Переговорив с активистами, чиновник уехал.

Депутат Борис Вишневский отметил, что бороться с нелегальными постройками необходимо с помощью огласки общественного контроля. Он уверен, что в скором времени нелегальный забор вокруг площадки будет демонтирован.

— Это очень просто доказывается, что все это совершенно незаконно. <...> Я в понедельник направлю письмо в ККИ, попрошу ускорить снос, чтобы люди не волновались, — сообщил Вишневский корреспонденту ЗАКС.Ру.

Он рассказал, что ведёт переписку с профильными ведомствами о благоустройстве парка с 2016 года. Разработка проекта, по словам депутата, затягивается.

Ранее Кондрашов обратился в ККИ с требованием проверить строительство парковки на территории зеленой зоны.



Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру

Константин Леньков

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