"Может умереть в любой момент": Врачи Навального заявили о его критическом состоянии

Лечащие врачи Алексея Навального обратились к директору ФСИН Александру Калашникову с призывом допустить к их политику, заявив о его критическом состоянии, текст письма опубликовала "Новая газета".

Медики заявили, что у Навального развивается почечная недостаточность, которая уже привела к "тяжелым метаболическим нарушениям" и которая "далее может привести к тяжелейшей патологии сердечно-сосудистой системы вплоть до остановки сердца".

Авторы обращения добиваются переговоров и срочного медицинского консилиума с медицинскими работниками Медсанчасти № 33 "для обсуждения проведенных диагностических исследований и назначенного лечения, а также для выведения пациента из критического состояния, угрожающего летальным исходом".

"Мы готовы незамедлительно начать переговоры и сделать все возможное сегодня, так как любое промедление и ожидание в течение выходных дней может привести к тяжелым последствиям для жизни и здоровья нашего пациента", - заявили медики.

Один из авторов письма, кардиолог-терапевт Ярослав Ашихмин, опубликовал в Facebook копию биохимического анализа крови Навального. Он заявил, что с такими показателями политик "может умереть в любой момент".

"Калий 7,1 ммоль/л (это очень много), рост креатинина более чем на 50 %, мочевая кислота > 800 ммоль/л. Это может быть связано с прогрессирующей почечной недостаточностью (мочевая кислота "забила" канальцы нефронов почек). Пациент с таким уровнем калия должен наблюдаться в реанимации, так как в любой момент может развиться фатальная аритмия. Смерть от остановки сердца", - пояснил Ашихмин.

Напомним, Навальный в колонии столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Сообщалось, что у него сильные боли в спине и проблемы с ногой, МРТ показало, что у него две грыжи и протрузия. Также у Навального были скачки температуры до 39 градусов. Кроме того, Навальный рассказывал, что по ночам его регулярно будят из-за проверок сотрудников колонии: он поставлен на учет как склонный к побегу.

В знак протеста против условий содержания он объявил голодовку, которую держит уже 13 дней. По словам соратников Навального, администрация колонии угрожает начать принудительное кормление. В ФСИН настаивают, что состояние здоровья политика удовлетворительное.