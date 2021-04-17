МИД Украины вышлет старшего дипломата посольства РФ в Киеве в ответ на задержание консула

Министерство иностранных дел Украины потребовало от старшего дипломата посольства России в Киеве в ответ на задержание и высылку консула страны в Петербурге, сообщается на сайте украинского МИД.

Ведомство требует от дипломата покинуть территорию Украины в течение "72 часов, начиная с 19 апреля". Такое же условие МИД России поставил украинскому консулу Александру Сосонюку.

"Выражаем решительный протест относительно неправомерного задержания 16 апреля сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и предоставления ему предписания покинуть территорию РФ до 21 апреля. Полностью исключаем выдвинуты консульском сотруднику обвинения", - заявили в МИД Украины.

Ранее Сосонюка задержали в Петербурге сотрудники ФСБ. По версии службы, случилось это в тот момент, когда дипломат получил "информацию закрытого характера" от россиянина.